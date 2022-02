Il leader di Noi con l'Italia: "Costruire nel centrodestra un pilastro della proposta moderata"

“Renzi ieri ha detto che si trova sempre di più con Letta, legittimamente, io credo invece che la vera sfida è costruire all’interno del centrodestra un pilastro della proposta moderata di centro che torni ad avere la forza“. Così Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. “Credo che il primo il tema sia quello di rafforzare il centro del centrodestra e non di rincorrere chissà quali prospettive”, ha aggiunto Lupi che poi ha concluso: “Siamo per una legge elettorale che garantisca la governabilità, nei comuni e nelle Regioni funzionano molto bene, a livello parlamentare non funziona perché la proposta politica è debole. Noi non siamo a priori per rinnegare il maggioritario, di cui siamo figli, ma siamo per discutere e confrontarci”.

