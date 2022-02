Il senatore di Forza Italia: "Con il rispetto per Salvini, Berlusconi lo ha già messo in pratica"

Maurizio Gasparri commenta l’ipotesi di federazione per il centrodestra sul modello del partito repubblicano Usa. ” Berlusconi ha fatto il Pdl poi qualcuno ci entrò per sabotarlo. Io vorrei da sempre un’Italia con due partiti, un partito repubblicano e un partito democratico, come negli Stati Uniti, o conservatori e laburisti come in Inghilterra”, spiega il senatore di Forza Italia, che sottolinea: “Con tutto il rispetto per Salvini che lo dice adesso, io che non sono nessuno lo dico da sempre e Berlusconi in parte lo ha anche già messo in pratica”. Poi Gasparri conclude: “Tutto ciò che unisce va bene però bisogna vedere quali sono i contenuti, qual è la collocazione noi siamo liberali, europeisti, garantisti, cattolici e quindi bisogna che stiamo nel Ppe che è una grande formazione politica europea. Chiariamo quali sono le sono le condizioni, dsicutiamone “

