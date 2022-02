Edoardo Rixi commenta l'elezione al Colle: "20 voti di Toti sono mancati, lo ha detto"

(LaPresse) I vertici della Lega arrivano al congresso Federale del partito nella storica sede di via Bellerio a Milano. Tra loro ci sono i senatori Fabrizio Cecchetti, Claudio Durigon, Edoardo Rixi, Alberto Bagnai e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Ai giornalisti che chiedono se sia in discussione la leadership di Salvini, Molinari risponde: “Assolutamente no”. Rixi commenta l’elezione al Colle: “20 voti di Toti sono mancati, gli altri sono in Forza Italia. Dialoghiamo con tutti, non abbiamo mai smesso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata