Così la senatrice dei Forza Italia sulla rielezione del presidente della Repubblica

“Non è vero, la coalizione non era compatta contro il nome di Mattarella. Sapevamo che all’inizio non aveva dato disponibilità per cui avevamo il dovere di trovare una figura politica che potesse tenere insieme questa maggioranza”. Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ai giornalisti che le chiedevano un commento alle parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, secondo la quale inizialmente tutta la coalizione di centrodestra sarebbe stata compatta contro la ricandidatura di Sergio Mattarella. “Mattarella non era affatto escluso, tant’è che poi ci siamo arrivati – ha continuato Ronzulli – Giorgia Meloni ha fatto la sua scelta. Sui vari nomi non c’era la condivisione di tutti i partiti della maggioranza, che per fortuna si ritrovata, grazie all’aiuto e l’intuito del presidente Berlusconi che anche da qui guidava tutto e dava la linea, nella persona di Sergio Mattarella”.

