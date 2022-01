Così la senatrice di Forza Italia entrando all’ospedale San Raffaele dov'è ricoverato Berlusconi

“Il centrodestra c’è ed è Forza Italia. Serve molta calma, oggi è una giornata molto importante per l’Italia e per gli italiani, non è il tempo della polemica. Deve finire il tempo delle prevaricazioni, delle accuse”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, entrando all’ospedale San Raffaele dove è ricoverato da una settimana il presidente Silvio Berlusconi. “È arrivato il momento di tornare a quello spirito del dialogo, del confronto, della lungimiranza, della generosità con cui Silvio Berlusconi ha tenuto in piedi il centrodestra per 25 anni, pur avendo idee magari differenti tra un partito e l’altro. Queste polemiche oggi non servono. Il centrodestra esiste e nelle città e regioni dove governa lo fa molto bene. Ci siamo riusciti per 25 anni bisogna farlo ancora. Da questo momento in poi noi rivendichiamo spazi di autonomia. Basta fughe in avanti basta strappi. Questa elezione del Presidente della Repubblica lo ha certificato che con gli strappi, con delle fughe in avanti e delle rincorse non si va da nessuna parte”, ha concluso Ronzulli.

