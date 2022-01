La deputata no vax non ha potuto votare perché sprovvista di Green pass

“Un diritto costituzionale non può essere subordinato a un certificato amministrativo”. E’ la protesta della deputata Sara Cunial che non ha potuto votare per il presidente della Repubblica perché sprovvista di green pass. Cunial si è presentata al drive-in fuori dalla Camera dove hanno espresso la preferenza i grandi elettori positivi al Covid: non ha potuto votare perché negativa ma senza la certificazione. La parlamentare ha poi chiamato i carabinieri per sporgere querela.

