Il senatore di Forza Italia: "Il nodo è che cada la pregiudiziale verso chi non è di sinistra"

Maurizio Gasparri all’arrivo alla Camera per il voto per il Quirinale spiega: “L’indicazione è di votare scheda, poi vediamo se nelle prossime ore la sinistra troverà un qualche punto di convergenza sulle proposte del centrodestra o se c’è un pregiudizio antropologico verso chiunque non sia di sinistra”. Il senatore di Forza Italia poi fa sapere: “I nomi sono quelli circolati: Casellati, Pera e Nordio, che è persona notoriamente indipendente”.

