Continuano i colloqui tra i partiti in vista dell'imminente elezione al Colle

Si è svolto questa mattina a Palazzo Giustiniani un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Italia Viva Matteo Renzi in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.

Proseguono intanto gli incontri con i partiti e i commenti sulla possibile candidatura di Berlusconi. “Tanti hanno fobia di Silvio Berlusconi, per primo penso che sia una candidatura improponibile per non dire indecente, pornografica. Il problema non è la persona Silvio Berlusconi, ma il modello”. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, intervenuto a Trento in occasione dell’apertura del primo processo contro le presunte infiltrazioni dell’ndrangheta nel tessuto economico del porfido.

