Così la candidata per il centrodestra alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio Roma 1

(LaPresse) “Io vado come Simonetta Matone, espressione di un centrodestra unito. Non troverete bandiere e simboli. Sono espressione di un modo di fare politica diverso perché ho servito le istituzioni fedelmente e lealmente per 41 anni, sono un’esperta di politiche sociali sul campo e la prima politica sociale da fare ora è affrontare il caro bollette, perché il Paese sarà allo stremo se non si interviene in maniera radicale”. Così Simonetta Matone, candidata per il centrodestra alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio Roma 1, in un appuntamento elettorale al mercato del Villaggio Olimpico, dove è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini. “Noi non facciamo dibattiti nelle librerie riservate a poche persone, io la mia campagna l’ho fatta nei mercati” ha aggiunto Matone.

