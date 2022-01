Così il coordinatore nazionale di Italia Viva alla camera ardente in Campidoglio

(LaPresse) Anche i rappresentanti di Italia Viva alla camera ardente di David Sassoli allestita in Campidoglio. “Una personalità di grandissimo valore umano e politico che ha caratterizzato il nostro Paese che ha dato un contributo importante in Europa ma un volto amico degli italiani sia nel suo mestiere da giornalista sia nel suo amore per l’Europa”, ha detto il coordinatore nazionale di Iv Ettore Rosato che ha aggiunto: “Una grande persona che mancherà al nostro Paese e all’Europa. Un vero statista europeo come dimostra la vicinanza di tutti gli schieramenti politici”.

