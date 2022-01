L'omaggio al presidente del Parlamento Ue da parte delle tre principali istituzioni europee

Bandiere a mezz’asta sventolano sugli edifici delle tre principali istituzioni europee martedì mattina: Commissione, Consiglio e Parlamento Europei. Un modo per rendere omaggio a David Sassoli, il presidente dell’Assemblea di Strasburgo, morto nella notte tra lunedì e martedì in un ospedale di Aviano, in provincia di Pordenone. L’ex volto del Tg1 era ricoverato dal 26 dicembre a causa di una grave disfunzione del suo sistema immunitario.

