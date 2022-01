Così la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico

“Come il Pd ha detto più volte, non credo che la dad sia la strada per tutelare il diritto allo studio di bambini e ragazzi”. Così la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, Anna Ascani, rispondendo alle domande dei giornalisti sul rientro a scuola in sicurezza dopo le feste. “Dopo quello che abbiamo vissuto con questa lunghissima pandemia credo sia interesse di tutti, a prescindere dal colore politico, quello di dare ai nostri studenti il massimo delle possibilità al loro diritto ad essere formati”, ha proseguito: “La linea del Pd resta quella del rigore e da questo punto di vista sosterremo la linea che più permette di tutelare la salute”.

