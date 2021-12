Il leader della Lega arrivando al Palazzo delle Esposizioni

“Abbiamo accettato l’invito del Presidente Mattarella per amore del Paese. Quando Letta dice che bisogna andare a discutere di legge Zan dice una cosa lontana dalla realtà, quando riusciamo ad approvare una manovra che abbassa le tasse a tutti sono contento. Quando poi si andrà a votare con una coalizione di centrodestra a guida Lega si vince e si governerà in maniera più omogenea. Fino ad allora daremo il massimo con questa squadra”. Così Matteo Salvini arrivando al Palazzo delle Esposizioni, a Roma, per un brindisi per le feste con esponenti della società civile.

