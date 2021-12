Il leader della Uil dopo l'incontro a Palazzo Chigi con Mario Draghi: "Domani il calendario degli incontri"

“Si è deciso di aprire finalmente un cantiere per discutere della riforma della legge Fornero”. Lo ha affermato il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lasciando palazzo Chigi al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il governo, ha aggiunto, “ha deciso di aprire tre tavoli di confronto: il primo sulla flessibilità in uscita, il secondo sui temi legati alla previdenza per giovani e donne e il terzo sulla previdenza complementare”.

