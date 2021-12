Così il premier dopo l'incontro con il cancelliere Scholz

“E’ stato un grandissimo piacere ospitare oggi il cancelliere Scholz. La sua visita conferma la profondità del legame tra i due Paesi ed è nostra volontà collaborare per affrontare le grandi sfide europee, la pandemia, la lotta al cambiamento climatico”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. “Vogliamo lavorare insieme per rafforzare e accelerare l’intergrazione europea. Una Ue più forte e coesa è nell’interesse di tutti. In ambito scientifico, tecnologico e della ricerca”e della “difesa”, ha aggiunto il premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata