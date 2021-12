All'arrivo nel cortile, sono stati suonati entrambi gli inni nazionali

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. All’arrivo nel cortile, sono stati suonati entrambi gli inni nazionali. Per Scholz si tratta della prima visita ufficiale in qualità di cancelliere in Italia.

