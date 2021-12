La candidata del Centrodestra per il seggio alla Camera: "Rimarrò al mio posto in Comune"

“Voglio innanzitutto dire che rimarrò al mio posto in Comune come consigliera, perché è una esperienza molto interessante. La sfida nel Municipio I sarà molto ardua, perché quello è un feudo della Sinistra e loro sono molto bravi a far muovere il loro elettorato. La vera sfida sarà convincere i romani a venire a votare”. Lo ha dichiarato a La Presse Simonetta Matone, che ha ricevuto l’investitura da parte del Centrodestra per la candidatura al seggio vacante alla Camera dopo l’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. “Alla Camera spero di portare le mie competenze soprattutto su temi come l’immigrazione, il volontariato e la solidarietà”, ha aggiunto Matone. “Ci sono tre donne candidate? Spero che non sia una sfida tra specie protette. Quello che contesto, a volte, è questo mettere le donne in lista perché le devi mettere per forza. Una in lista deve stare se ha dimostrato qualcosa. La logica del ‘panda’ non funziona”, ha concluso la candidata del Centrodestra.

