Il parere dell'Associazione Luca Coscioni

(LaPresse) “Ascoltando il dibattito alla Camera dei deputati è chiaro che per alcuni gruppi parlamentari la legge è un’occasione per mettere in discussione conquiste già realizzate più che per creare nuovi diritti. Chi parla di ‘cultura dello scarto’ o mette in contrapposizione le cure palliative e l’aiuto medico a morire punta a cancellare la legge sul testamento biologico e la sentenza della Corte costituzionale sul mio processo”. Così Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni, a proposito del dl sul fine vita in discussione in Aula. “In ogni caso un milione e 240 mila persone hanno chiesto il referendum sull’eutanasia – ha detto – e quella sarà la grande occasione di riforma”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata