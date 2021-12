La candidata del Centrodestra alle Suppletive: "Questa città ha mille sfaccettature"

“Io in Michetti ho conosciuto una bella persone, forse tirato in mezzo in un gioco più grande di lui. È meno strutturato di me, è una persona molto preparata nel suo ambito, ma forse troppo chiuso in un universo di riferimento che non gli ha dato capire la complessità della sfida”. Lo ha dichiarato Simonetta Matone commentando la sconfitta subita dal Centrodestra nelle ultime elezioni comunali e del candidato sindaco che l’ha accompagnata in tutta la campagna elettorale. “Roma ha mille sfaccettature. Roma sono gli ascoltatori di ‘Radio Radio’, ma che gli abitanti delle borgate, tutti quelli che ho messo dentro in quaranta anni di lavoro su piazza a fare il penale”, ha aggiunto Matone.

