La leader di FdI: "Centrodestra ha i numeri per giocare una partita da protagonista"

(LaPresse) – “L’iniziativa di Salvini per un tavolo tra leader sul Colle? Non ne ero a conoscenza ma la considero una buona idea”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, dopo le conclusioni sul palco della manifestazione Atreju, a Roma. “Penso che il centrodestra ha i numeri per giocare una partita da protagonista se mantiene la sua compattezza, ma poi bisogna cercare anche altre convergenze – aggiunge -. Considero quindi assolutamente normale che le forze politiche si parlino”. “A gennaio sicuramente dovremo parlarci, ma non so quanta convergenza si possa trovare… Sicuramente è un tentativo che va fatto”, conclude. “Tutti dicono che il presidente della Repubblica dovrebbe essere scelto dalla maggioranza dell’attuale Parlamento ed è giusto perché dovrebbe rappresentare l’Italia nel suo complesso. Non so però se ci siano i margini per trovare una persona del genere, ma spero possano esserci. Io sono aperta a parlare con gli altri”, aggiunge Meloni.

