La leader di Fdi: "Giunta ora di essere più inclusivi e guidare campo conservatore"

“Nella prossima elezione del presidente della Repubblica il centrodestra ha i numeri per essere determinante. Vogliamo un capo dello Stato che faccia gli interessi della nazione e non del Pd. Non accetteremo compromessi, al Quirinale vogliamo un patriota. Dobbiamo batterci per conservare e difendere la nostra sovranità nazionale”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, sul palco di ‘Atreju’ per le conclusioni della manifestazione.

“Fdi è nato per mettere in sicurezza la destra italiana che altrimenti sarebbe scomparsa. E siamo arrivati ora alla tappa più significativa del nostro percorso: dare una casa a chi vuole battersi con noi contro il pensiero unico. E’ arrivato il momento di unire le forze di chi vuole opporsi alla deriva della sinistra, aprire ancora di più la nostra casa, dialogare con altri conservatori che come noi stanno su questo fronte. E non parlo di un altro partito o di un altro simbolo, parlo della legittimità di Fdi di guidare il campo conservatore”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, sul palco di ‘Atreju’ per le conclusioni della manifestazione. “E’ arrivato il momento anche per noi – sottolinea – di essere ancora più inclusivi. Abbiamo in testa un progetto estremamente visionario che vogliamo costruire tra la gente, nelle periferie, nelle scuole e nelle università, nell’associazionismo, fino in Parlamento e su altri 100 e più campi di battaglia, per dare voce a chi non si rassegna al declino di questa nazione”.

