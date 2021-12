Il testo autorizza e disciplina la facoltà della persona affetta da patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente alla propria vita

Approderà domani alle 10 alla Camera la proposta di legge sul fine vita, dopo un lungo iter parlamentare che ancora non vede tutti gli schieramenti d’accordo. Il testo unificato che sarà esaminato dall’Assemblea – composto da 9 articoli e che rientra nel perimetro delineato dalla sentenza della Corte costituzionale– autorizza e disciplina la facoltà della persona affetta da patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente alla propria vita.

FINALITÀ

In base all’articolo 1 la legge è volta a disciplinare la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il provvedimento non disciplina dunque la c.d. eutanasia attiva, nella quale è un terzo (generalmente un medico) a somministrare un farmaco che porta alla morte ma, nel solco della giurisprudenza della Corte costituzionale, disciplina i presupposti e l’iter da seguire per consentire alla persona malata di attivare, istruire e portare autonomamente a termine la procedura che porrà fine alla sua vita, escludendo responsabilità penali per coloro che aiutano e agevolano il malato in questo percorso.

DEFINIZIONE

L’articolo 2 ha una funzione definitoria, qualificando come ‘morte volontaria medicalmente assistita’ il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge in commento, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio Sanitario nazionale, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5 (comma 1). Tale atto deve rappresentare il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere (comma 2). Vengono poi definiti i principi fondamentali ai quali deve conformarsi l’operato delle strutture del Servizio sanitario Nazionale (comma 3), vale a dire: tutela dell’autonomia e della dignità del malato; tutela della qualità della vita fino al suo termine; adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio assistenziale alla persona malata e alla famiglia.

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

L’articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l’accesso alla morte medicalmente assistita. Partendo da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, la disposizione in esame chiarisce pertanto che la persona richiedente deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: – aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta; – essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli; – essere adeguatamente informata; – essere stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e averle esplicitamente rifiutate; – essere affetta da una patologia attestata, dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, e che tali condizioni cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili; – essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.

REQUISITI E FORMA DELLA RICHIESTA

L’articolo 4 delinea, al comma 1, le caratteristiche della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, prevedendo che essa debba essere: attuale. A garanzia dell’attualità la proposta di legge prevede che la richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento, senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà; informata; consapevole;libera;esplicita. In particolare, la proposta prevede che la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, in base al comma 2 la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni.

Il comma 3 prevede che la richiesta possa essere indirizzata, ‘nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico’, alternativamente: al medico di medicina generale;al medico che ha in cura il paziente.

In base al comma 4 (e con disposizione identica a quella prevista dall’art. 1, comma 5 della legge n. 219 del 2017), ricevuta la richiesta, il medico: prospetta al paziente le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative. Se il paziente è d’accordo, in questa fase possono essere coinvolti anche i familiari;promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

MODALITÀ

Conformemente a quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 (cfr. Supra), l’articolo 5 dispone circa le condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio, che ‘deve restare peraltro affidato a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze’. A tali condizioni, l’art. 5, al comma 1, chiarisce che la persona richiedente ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si prevede (commi da 2 a 8): il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita (formulata ai sensi dell’art. 4) redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente (si rileva che non vengono indicati termini temporali per la redazione del Rapporto e il successivo inoltro al Comitato). Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica, il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da lui rilevato da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. Il rapporto, corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente, deve precisare se la persona richiedente: – è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi; – è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche; – è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale; Qualora il medico ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’art. 3, non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione; Il Comitato per la valutazione clinica, entro 30 giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per una audizione, e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera (comma 5); nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato (comma 6); in caso di parere favorevole del Comitato per la valutazione clinica, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera. Tale procedura deve essere consentita anche alle persone prive di autonomia fisica (comma 7). Inoltre, come specificato dal comma 10, il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’art. 3; nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario del medesimo Comitato, resta ferma in ogni caso la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del parere (comma 8). I commi 9 e 11 chiariscono che la richiesta, la documentazione ed il parere di cui supra fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato e che il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

OBIEZIONE DI COSCIENZA

L’articolo 6 chiarisce che il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte clinica volontaria medicalmente assistita (come disciplinate dalla disposizione in commento) quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 9 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.

Il Comitato nazionale per la bioetica – CNB ha sottolineato che ‘l’obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell uomo), costituisce un’istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile’, da queste conclusioni, derivano anche alcune raccomandazioni: nella tutela dell obiezione di coscienza, che discende dal suo essere costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi, con attenzione a non discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non (sul punto si veda il documento del 2012 del CNB Obiezione di coscienza e bioetica).

Ai sensi del comma 2, l’obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini indicati, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi sopra indicati (direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera). Infine, il comma 3 sottolinea che l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliare dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente all’intervento. Ai sensi del comma 4, gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dal provvedimento in esame. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.

COMITATI PER LA VALUTAZIONE CLINICA

Istituendo i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali, l’articolo 7 risponde all’osservazione formulata dalla Corte costituzionale, circa la necessità dell’intervento di un organo collegiale terzo a garanzia di situazioni di particolare vulnerabilità. Ai sensi dell’articolo in commento, l’istituzione di tali organismi ha infatti la finalità di garantire la dignità delle persone e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati. I Comitati, disciplinati con regolamento del Ministero della Salute da adottare entro 180 giorni dall’approvazione del provvedimento in esame, dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi i palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati. Preme qui osservare che alcune Regioni si sono già dotate di Comitati per l’etica nella clinica (quindi distinti dai Comitati etici per le sperimentazioni cliniche di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3) come peraltro previsto dal Decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 che, all’art. 1, co. 1, estende – ove non già attribuita a specifici organismi – le funzioni dei Comitati etici oltre che alla tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione anche a: – questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona; – promozione di iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.

ESCLUSIONE DI PUNIBILITÀ

L’articolo 8, comma 1, in relazione alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge, esclude l’applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell’esecuzione della procedura, di specifiche fattispecie penali. In presenza di tali presupposti, anzitutto, non si applica il reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all’art. 580 c.p. L’art. 580 del codice penale, rubricato ‘Istigazione o aiuto al suicidio’, punisce chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione. La pena è la reclusione da 5 a 12 anni, se il suicidio avviene, e la reclusione da 1 a 5 anni se il suicidio non avviene ma dal tentativo deriva una lesione personale grave o gravissima (primo comma). Se la persona istigata, eccitata o aiutata al suicidio: è minorenne o inferma di mente, o si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, le pene sono aumentate; è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio (secondo comma).

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’articolo 9, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, dovrà: a) individuare i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definire i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definire le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari; d) determinare le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale; e) definire le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge sul consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento (legge n. 219 2017) ; f) definire le modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.

Sul punto si ricorda che l’ultimo intervento in materia di cure palliative operato dall’art. 35, commi da 2-bis a 2-quinquies, del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha definito un programma triennale per l’attuazione della legge n. 38 del 2010 (si veda supra art. 3).

Il comma 2 impegna il Ministro della salute a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in commento.

