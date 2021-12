Il coordinatore nazionale di Forza Italia a margine dell'assemblea Cna

“Lo sciopero generale è un errore perché proclamato in un momento di grande difficoltà per il Paese, di inizio di una ripresa, che va assecondata”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell’assemblea Cna. “L’appello che stiamo lanciando a Cgil e Uil è quello di revocare lo sciopero, c’è stato un segnale forte da parte del governo per il caro bollette” ha aggiunto. Poi ha spiegato: “Ci auguriamo anche che il governo decida il rinvio delle cartelle esattoriali al 2022, su questo saremo fermissimi, lo abbiamo chiesto al ministro Franco e attendiamo risposta”.

