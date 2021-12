Il leader della Lega a margine dell'assemblea di Cna

“La legge di bilancio per la Lega è importante perché per la prima volta dopo anni c’è un taglio delle tasse importante per tutti i lavoratori”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando all’assemblea di Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. “Chiediamo uno sforzo in più per il taglio delle bollette e per il contrasto alla concorrenza sleale delle multinazionali straniere – ha aggiunto -. Stiamo lavorando perché sia un Natale meno freddo e un po’ meno buio per le bollette”. Sullo sciopero indetto dalla Cgil Salvini ha detto: “E’ uno sciopero assurdo contro una manovra di bilancio che aiuta soprattutto chi guadagna meno. O Landini si è montato la testa e non vuole bene all’Italia – ha detto – Spero che il Pd dica o faccia qualcosa”.

