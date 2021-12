Il leader della Lega sulla Manovra: "In Parlamento puntiamo a ottenere ancora più soldi"

“Il Centrodestra avrà un candidato unitario” per le Suppletive al seggio di Roma 1, lasciato vacante dopo l’elezione a sindaco di Roberto Gualtieri. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, lasciando la Camera dopo la riunione con deputati della Lega. “Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso e ci vedremo a breve”, ha aggiunto il segretario del Carroccio, che poi ha sottolineato: “Sulla Manovra puntiamo a breve a ottenere in Parlamento ancora più soldi per aiutare le famiglie e le imprese su luce e gas”. Un pensiero anche sullo sciopero generale indetto da CGIL e UIL per il 16 dicembre: “Mi sembra una scelta assurda, un’idea folle”, ha detto Salvini. Il Centrodestra convergerà su un nome unico per il Quirinale? “Assolutamente sì”, ha concluso il leader della Lega.

