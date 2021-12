Il segretario generale della UIL: "La mobilitazione è un diritto riconosciuto dalla Costituzione"

“Abbiamo apprezzato il lavoro costante fatto dal presidente Draghi nel metodo, nel confronto con le parti sociali e per molti contenuti che siamo riusciti a ottenere. Ma riteniamo che il Governo, su molti temi importanti che abbiamo sollevato, non abbia dato tutte le risposte che ci aspettavamo”. Lo ha dichiarato il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, in conferenza stampa congiunta con il suo omologo della CGIL Maurizio Landini, confermando la mobilitazione generale del 16 dicembre, alla quale non parteciperà però la CISL. “Per questo abbiamo indetto otto ore di sciopero generale che, vorrei ricordare, è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Lo ricordo a chi ci dice che siamo irresponsabili e a chi ci sfida”, ha aggiunto Bombardieri.

