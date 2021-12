Il coordinatore di Forza Italia: "Non si può eleggere un presidente contro il centrodestra"

(LaPresse) – “Non c’è nessuna candidatura di Berlusconi al Quirinale, è un auspicio da parte mia ma solo quando il centrodestra si riunirà per decidere si vedrà. Berlusconi risponde con un sorriso quando nel parliamo, certo non si può eleggere un Presidente senza il consenso del centrodestra, c’è anche il pericolo che si vada a elezioni anticipate ma questo per noi non va bene perché il governo deve andare avanti”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine del congresso dell’Udc. Allo stesso evento era presente anche il leader della Lega Matteo Salvini: “Lavoro all’unità del centrodestra”, ha dichiarato il numero uno del Carroccio.

