Il sindaco di Napoli: "Più flessibilità nelle assunzioni per i Comuni e stabilizzazione"

“Questa è la sfida del PNRR. Poi la misureremo alla fine. Quello che ho ripetuto spesso è che, sicuramente, c’è un tema di allocazione delle risorse. Però, poi, c’è anche un tema di capacità di spesa. Quindi le Amministrazioni del Sud devono anche essere messe in condizione di poter poi riuscire a spendere bene queste risorse nei tempi giusti, perché sono programmi complessi che richiedono professionalità elevate per la loro realizzazione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati ai comuni. “Sul personale che potremo prendere, facciamo molto affidamento sulle risorse del Pnrr. Parlando con il ministro Brunetta, ho chiesto che ci sia maggior flessibilità assunzionale dei Comuni proprio in funzione del Pnrr per poter reclutare le competenze specialistiche che ci servono. Speriamo ci sia la possibilità di stabilizzazione di questo personale”, ha aggiunto Manfredi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata