Così la leader di Fratelli d'Italia illustrando gli emendamenti alla manovra presentati dal partito

(LaPresse) “Fratelli d’Italia valuta questa manovra deludente e senza visione. La nostra critica è nel metodo in quanto ancora una volta si comprime il dibattito parlamentare, e nel merito perché le misure non intervengono su quelle che sono le reali esigenze del paese”. Per questa legge di Bilancio “non serviva certo il genio di Mario Draghi”. Una manovra dove “non c’è una visione” ed è “complessivamente deludente. Non ci sono le basi per una crescita economica duratura”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, illustrando gli emendamenti alla manovra presentati dal partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata