Il presidente della Campania: "Stiamo facendo il contrario per tenere aperte tutte le scuole"

“Dad nelle scuole? Questa è un’altra idiozia che è circolata in Italia senza che io abbia detto mai niente. Anzi, ho detto il contrario. Sono degli imbecilli quelli che me lo hanno attribuito, perché siamo in un Paese nel quale si parla a capocchia”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia. “Ma è intollerabile questa cosa. Ho visto una dichiarazione della Azzolina che parlava di dad. Noi stiamo facendo tutto il contrario per tenere aperte le scuole tutto l’anno scolastico”, ribadisce il governatore campano. “Facciamo un accordo con l’Ordine degli Psicologi e qualcuno dice ‘volete chiudere’. Ma allora siete imbecilli? Ma cosa bisogna fare in questo Paese?”, tuona De Luca. “È chiaro che, se continuiamo a non vaccinarci e a portare il contagio nelle scuole, alla fine quello sarà l’esito. Il governo ha deciso ieri che basta un contagio in una scuola per chiudere la scuola. Incredibilmente mi aspettavo una valanga di proteste dalle mamme ‘No Dad’. Non ha parlato nessuno. Siamo veramente un Paese di squinternati. Non ha detto una parola nessuno”. conclude De Luca.

