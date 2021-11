La capogruppo di Italia Viva alla Camera: "Era la macchina di Morisi con Salvini e di Casalino con Di Maio"

(LaPresse) “Ci sono voluti anni ma mio padre è uscito da quei processi. Nessuno gli restituirà gli anni che ha alle spalle ma la mia figura pubblica è compromessa e in modo insuperabile, irrecuperabile”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, dal palco della Leopolda. “Gli è andata male, perché siamo ancora qui. Ma questa macchina del fango la hanno fatta con una strategia precisa – ha detto – era la macchina del fango di Morisi con Salvini e la macchina del fango di Casalino con Di Maio”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata