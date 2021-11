La ministra per il Sud col sindaco Manfredi: "Concordi sulla necessità di avviare una nuova fase"

“Con il sindaco siamo naturalmente intenzionati e d’accordo ad archiviare le conflittualità che in passato, purtroppo, hanno interessato e, in alcuni casi, compromesso i rapporti tra amministrazione comunale e governo centrale”. Lo ha dichiarato Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, a Palazzo San Giacomo con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Siamo concordi sulla necessità di avviare una nuova fase, di lavorare insieme nell’interesse della città e sono certa che, grazie a questo metodo improntato alla collaborazione, saremo in grado di raggiungere risultati importanti per questa città”, ha concluso Carfagna.

