La ministra ha incontrato il sindaco del capoluogo campano

Anche la riqualificazione di Bagnoli al centro dei colloqui avuti da Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, a Palazzo San Giacomo con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Al termine dell’incontro il sindaco Manfredi e il ministro Carfagna hanno incontrato la stampa per definire i punti programmatici intorno ai quali partirà la rinascita del capoluogo campano. “Affidati a Manfredi i poteri commissariali per la riqualificazione dell’area” ha annunciato la ministra.

