Con l’arrivo della manovra 2022 in Senato, da martedì si aprirà ufficialmente la sessione di bilancio. Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama alla fine della scorsa settimana, il calendario dei lavori prevede che il 16 novembre, alle 16.30, ci saranno le comunicazioni del presidente sul disegno di legge di Bilancio, che subito dopo sarà assegnato alla V commissione in sede referente e alle altre in sede consultiva. Ma l’aula di Palazzo Madama sarà chiamata anche ad altri importanti impegni, perché sono all’ordine del giorno il decreto in tema di giustizia e proroghe, il decreto Capienze, i disegni di legge sulla libertà sindacale del personale militare, già approvato dalla Camera.

A Montecitorio, invece, i lavori dell’aula riprendono domani, lunedì 15 novembre, dalle ore 10, con la discussione generale sul decreto Green pass con le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening, approvato la scorsa settimana in Senato. Anche nelle commissioni il programma è ricco. Sempre domani, infatti, nell’ambito dell’esame del decreto con le disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la commissione Bilancio svolge in videoconferenza le audizioni dei rappresentanti di Ance e Confedilizia (ore 11.15) del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, Demetrio Martino (alle 12), mentre alle 17.30 è atteso il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e alle 18.30 il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Tutti gli appuntamenti sono trasmessi in diretta webtv.

Martedì 16 novembre, invece, alle ore 9 sarà sentito il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e alle 10 il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. Ancora il 16 novembre, ma in commissione Affari sociali di Montecitorio, nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulla delega al Governo in materia di disabilità, si svolgeranno diverse audizioni, tra le quali quella del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Mercoledì 17 novembre, poi, alle ore 8, la commissione Affari sociali svolgerà l’audizione della ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in merito alla VI Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di Genova del 27-28 novembre 2021.

Infine, tra gli eventi in calendario da segnalare, gli Uffici di Presidenza congiunti delle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, martedì prossimo, alle 15, hanno in programma l’audizione del rappresentante permanente d’Italia presso la Nato, l’ambasciatore Francesco Maria Talò, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi.

