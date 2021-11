Il leader della Lega da Catanzaro torna sul provvedimento a sostegno dei senza lavoro

(LaPresse) “Il reddito di cittadinanza non può essere un sostegno a tempo indefinito, la Lega non cambia parere: lo approviamo solo come contributo temporaneo“. Lo ha ribadito Matteo Salvini prima della riunione con il partito in Calabria, a Catanzaro. “Garantiamo questo contributo a chi non può lavorare, ma bisogna tagliarlo ai furbetti – ha continuato – con questi 9 miliardi si possono fare tante altre cose. Ci sono decine di migliaia di percettori senza diritto, in Calabria come in Lombardia”, ha aggiunto il numero uno della Lega che ha parlato anche della manovra. “Ci sono 8 miliardi di tasse da tagliare, per noi la priorità ce l’hanno Partite Iva, piccoli imprenditori e precari”, le detto Salvini.

Reddito cittadinanza: 19 arresti e 9mila denunciati

Giovedì mattina l’ultima operazione delle forze dell’ordine contro i furbetti del reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa da 60 milioni di euro arrestando 16 persone e denunciandone altre 9mila.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata