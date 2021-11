La leader di Fratelli d'Italia: "Non può rimanere nel governo"

“Il 28 aprile 2021 il ministro della Salute Speranza è intervenuto in Senato sulla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia e ha sostenuto di non aver mai interferito sulla mancata divulgazione del rapporto dell’Oms redatto da Francesco Zambon sulle gravi carenze dell’Italia nella gestione del Covid, a partire dal piano pandemico mai aggiornato. Dalle chat pubblicate dal servizio pubblico e dalla stampa abbiamo scoperto, invece, l’esatto contrario: Speranza sapeva di quel rapporto, è intervenuto presso i vertici di OMS Europa e ha ottenuto che quel documento non sarebbe stato ripubblicato. Speranza ha mentito al Parlamento, a tutti gli italiani e ai famigliari delle vittime e non può restare un minuto in più al governo della Nazione”. Lo dichiara la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

