L'ex ministro grillino commosso da Fazio a "Che tempo che fa"

Coming out dell’ex ministro Vincenzo Spadafora. “Io penso che la vita privata delle persone dovrebbe rimanere tale. Chi ha un ruolo pubblico, politico come il mio credo credo che abbia qualche responsabilità in più. Io l’ho fatto anche per me stesso, ho imparato molto tardi che è importante volersi bene e rispettarsi. Questo è un modo per testimoniare per me un impegno politico, per tutti quelli che non hanno la possibilità di lottare per i propri diritti. In politica questo tema viene utilizzato per ferire”. Ha dichiarato l’esponente grillino a proposito della propria omosessualità durante l’intervista con Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su Rai3.

Altri contenuti su www.raiplay.it

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata