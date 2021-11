La ministra per le Pari Opportunità e Famiglia a un evento a Roma

(LaPresse) “L’emendamento sull’assegno per i genitori separati, portato avanti dall’anno scorso, si presentava non attuabile e stiamo lavorando per trovare una forma che corrisponda alle intenzioni del legislatore ma anche conforme ai requisiti di legge. L’obiettivo deve essere il baluardo del prioritario interesse della bambina o del bambino”. Così Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunità e Famiglia, a margine di un convegno a Roma.

