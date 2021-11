Il leader di Azione alla prima seduta del Consiglio comunale: "Al momento resto qui"

Carlo Calenda ha partecipato al primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative a Roma che hanno portato al Campidoglio Roberto Gualtieri. “Sulla Giunta il mio giudizio è negativo. È fatta sulle correnti del Pd e sulle listine che lo hanno appoggiato. Si doveva fare una giunta di grande respiro, di professionisti, tra tecnici e amministratori di grande esperienza. Ma non mi pare che sia così: è una ‘Giunta Bettini”’, ha detto il leader di Azione ed ex candidato sindaco. ”Secondo me mettere insieme il Verde con i Rifiuti è un grande errore. Sono due competenze che non possono stare insieme”, ha sottolineato Calenda, che ha deciso di sedere al momento in consiglio comunale nonostante gli impegni come parlamentare europeo.

