Sul testo era stata posta la fiducia: 190 voti a favore

Approvato anche in Senato, dopo la Camera, il dl Infrastrutture, sul quale il governo ha posto la fiducia. Sono stati 190 i voti favorevoli: diventa dunque legge. Tra le principali misure c’è la stretta sui monopattini, con la velocità massima che scende da 25 a 20 km/h e resta 6 km/h nelle aree pedonali. Si precisa anche il divieto di abbandonarli sui marciapiedi, anche se non è chiarito il nodo della rimozione forzata del dispositivo. Arrivano anche gli stalli per le donne in gravidanza e le famiglie con bimbi piccoli, inseriti nel codice della strada.

