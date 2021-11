Il neo sindaco della capitale: “Sfida impegnativa ma parleremo con i fatti”

(LaPresse) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato in Campidoglio la nuova Giunta Comunale della capitale. “Sono davvero felice di presentare questa squadra, sei donne e sei uomini di alto profilo, che con grande impegno lavoreranno per rilanciare Roma. Con loro inizia un cammino intenso e appassionante di cinque anni. Saremo una squadra che cercherà di parlare con i fatti”, ha dichiarato Gualtieri. “Abbiamo davanti a noi delle opportunità straordinarie: il Pnrr, il Giubileo e la candidatura a Expo 2030. Abbiamo tanti problemi da affrontare con concretezza e determinazione. Siamo consapevoli della difficoltà della sfida, ma siamo anche molto fiduciosi e ottimisti che con il duro lavoro, l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, potremo costruire una città che funziona meglio, ma anche una città che sappia recuperare il ruolo che le spetta di grande capitale europea e internazionale, che si metta alla guida di una stagione di rilancio per il Paese”, ha concluso Gualtieri.

