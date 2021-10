Il senatore di Fdi dopo lo stop al testo: "Votato contro legge che discrimina e a favore di libertà parlamentari"

(LaPresse) – “Chi riteneva che il pensiero unico si potesse affermare con una legge che punisce chi non la pensa come loro è stato battuto, anche da questo Parlamento che è squilibrato rispetto a quello che realmente pensa il paese”. E’ il commento del senatore di Fdi Ignazio La Russa dopo il voto in aula che ha dato lo stop all’esame del ddl Zan sull’omofobia. “In un colpo solo abbiamo votato contro una legge che finiva per discriminare e a favore della libertà dei parlamentari”, ha aggiunto La Russa.

