Si vota anche lunedì fino alle 15. Al voto anche altri comuni in Trentino e non solo

Si torna a votare in 8 Comuni della Sicilia, dove gli elettori sono chiamati al ballottaggio. I seggi sono aperti dalle 7 e fino alle 22 di stasera. Domani sarà possibile votare dalle 7 alle 15, poi inizieranno le operazioni di spoglio.

Urne aperte anche a Brentonico, in Trentino, per il ballottaggio che designerà sindaco e consiglio comunale. In corsa l’assessora uscente Alessandra Astolfi, sostenuta da ‘Il bene comune’, ‘Officina civica’ e ‘Naturalmente Brentonico’ che al primo turno del 10 ottobre ha ottenuto il 43,9 per cento delle preferenze, e Dante Dossi, storico esponente del Pd, che alla prima tornata ha portato a casa il 36,7 per cento dei voti validi. I 3.572 aventi diritto al voto possono esprimere le scelte fino alle 21, poi spoglio immediato. Al primo turno ha votato il 59,9 per cento degli elettori.

