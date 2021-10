Il presidente della Camera è a Napoli per un premio dedicato alla memoria di Gino Strada

(LaPresse) “Sul tema dello Ius Soli spero che le forze politiche in Parlamento possano metterlo nelle proprie agende”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli a margine della prima edizione del premio d’eccellenza ‘Città di Castel Volturno’, dedicato alla memoria di Gino Strada. – “Il no ai muri sembra assolutamente scontato. Pensare oggi di costruirli, i muri sono costruiti ma si superano sempre, quindi dobbiamo riuscire ad accogliere e includere per far sì che ci sia una vera integrazione. Sull’immigrazione l’Europa si gioca il proprio futuro e quindi è molto importante che faccia bene tutta l’Europa la propria parte”, ha aggiunto Fico.

