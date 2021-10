Così il neo sindaco che ha presentato la nuova Giunta comunale

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presenta la nuova Giunta comunale nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Tra le prime sfide quella della gestione dei fondi del Pnrr: “Incontrerò i ministri Brunetta e Carfagna per avviare il reclutamento di nuovo personale necessario a vincere la sfida per l’utilizzo dei fondi”, ha detto Manfredi che poi ha parlato anche del problema multe tasse non pagate e riscossione: “Tutto questa rientra in un progetto di digitalizzazione dei servizi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata