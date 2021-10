Così il neo sindaco durante la presentazione degli assessori al Maschio Angioino

(LaPresse) Il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presentato la sua nuova Giunta comunale nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. “Una giunta di grande esperienza e di grande solidità per affrontare i grandi problemi che abbiamo”, ha spiegato il primo cittadini aggiungendo:”Porterò anche la giunta in periferia: non possiamo stare solo nel Palazzo, dobbiamo stare anche tra la gente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata