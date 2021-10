Così il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra a margine di una iniziativa elettorale al Teatro Parioli

(LaPresse) “Sala è stato rapidissimo, in poco tempo ha presentato una giunta giovane e di qualità e io voglio assolutamente seguire quel modello, innanzitutto con tantissime donne e persone qualificate per il rilancio di Roma”. Così Roberto Gualtieri, a margine di una iniziativa elettorale al Teatro Parioli di Roma. Con lui anche il neo sindaco, appena confermato, Giuseppe Sala. “Sono fiducioso e faccio appello agli elettori e alle elettrici di Raggi e Calenda, ma mi riferisco anche ai tanti elettori moderati inquieti per una destra che a Roma si presenta con un volto estremista di ritrovarci insieme ad una stagione di riscatto di Roma”. Parlando poi della manifestazione antifascista di sabato, Gualtieri ha detto:”Penso debba essere una manifestazione di tutti, è positivo che Michetti abbia detto che parteciperà. Una manifestazione a difesa dei valori costituzionali, della democrazia contro l’estremismo e la violenza”.

