Cerimonia per l'assegnazione di tre borse di studio a studenti marocchini

(LaPresse) “Abbiamo l’ambizione di costituire in Italia un istituto di storia e cultura araba, un veicolo per l’insegnamento della lingua araba nel Paese. Questo può diventare una cartina al tornasole di quello che vuole essere l’Italia”. Lo dice Marco Minniti, presidente di Med Or, alla cerimonia di assegnazione di tre borse di studio Luiss per giovani di nazionalità marocchina, grazie a un progetto in collaborazione interuniversitaria con la Fondazione Med-Or di Leonardo e la Mohammed VI Polytechnic University. Alla cerimonia erano presenti anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla.

