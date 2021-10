Lo ha detto il sindaco di Milano durante la conferenza di stampa di presentazione della sua giunta

(LaPresse) “Io già martedì andrò a Roma e comincerò a fare il giro dei ministeri. Conto moltissimo sul Pnrr e conto nella velocità nell’assegnazione di questi fondi. La prima cosa da fare da adesso a Natale è fare chiarezza su che cosa potrà rappresentare il Pnrr per Milano in cinque anni”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza di stampa di presentazione della sua giunta. “Voglio occuparmene io, perché voglio sveltire il processo per capire che fondi avremo. Il mio è più un presidio iniziale, poi sul presidio operativo c’è un signor direttore generale del Comune”, ha aggiunto

