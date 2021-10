Il presidente della Commissione Antimafia risponde ai cronisti dopo la seduta sugli 'impresentabili'

(LaPresse) “In relazione alla partecipazione del dottor Di Donna al Comitato XX” della commissione Antimafia, che si è occupato dell’analisi dei temi relativi alla situazione Covid, “mi è stato assicurato che il professore avrebbe partecipato a non più di due incontri, senza aver materialmente concorso alla stesura del documento conclusivo. Per cui, l’apporto può essere definito minimale, se non residuale”. Lo dice il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, rispondendo alle domande dei cronisti al termine della seduta in cui sono stati annunciati i risultati del lavoro di controllo sui cosiddetti ‘impresentabili’ alle prossime elezioni comunali in Sicilia, a proposito dell’ormai ex consulente (a titolo gratuito) della stessa commissione, sotto indagine dalla procura di Roma.

